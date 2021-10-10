В Ростовской области выявили 529 новых случаев COVID-19

За последние сутки выздоровели 350 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области подтвердили 529 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3425. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новых заболевших обнаружили в 55 городах и районах региона. Больше всего в Ростове - 169. На втором месте находится Волгодонск и Шахты - по 15 случаев. В Новошахтинске - 14, в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске - по 13, в Батайске, Гукове и Таганроге - по 12, в Донецке - 10.

В Звереве, Красносулинском, Сальском районах зарегистрировано по 9 новых заболевших, в Аксайском, Октябрьском, Орловском - по 8, в Зерноградском, Зимовниковском, Мясниковском - по 7.

Меньше всего зарегистрировано больных в следующих территориях. 2 положительных теста подтвердили в Белокалитвинском районе. По одному - в Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4548 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 352.

Зарегистрировали за сутки еще 27 умерших с COVID-19. Это 18 женщин - 51, 55, 57, 58, две по 66 лет, три по 70 лет, две по 71 году, 74, 76, 78, 79, 81, 84, 90 лет, и 9 мужчин - 61, двое по 72 года, 73, 76, 81, 83, 84, 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7094 жителя Дона. Выздоровели 123390 человек.

В лабораториях за 24 часа провели 16513 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 343,44.

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