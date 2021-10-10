В Ростовской области за сутки скончались 27 пациентов с COVID-19

С начала пандемии медикам не удалось спасти 7094 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Скончались 18 женщин - 51, 55, 57, 58, две по 66 лет, три по 70 лет, две по 71 году, 74, 76, 78, 79, 81, 84, 90 лет, и 9 мужчин - 61, двое по 72 года, 73, 76, 81, 83, 84, 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7094 жителя Дона.

Лечение в стационарах получают 4548 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 352.

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