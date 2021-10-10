В Ростове-на-Дону начались регулярные трансатлантические перелеты в Доминикану

Это первый в истории донской авиации регулярный трансатлантический рейс
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из ростовского аэропорта Платов в субботу, 9 октября, начались регулярные трансатлантические рейсы в Доминиканскую республику. Об этом сообщается на сайте аэропорта Платов.
Перелет беспосадочный. Полная загрузка самолета - 525 человек.
- Рейсы запланированы с периодичностью один раз в 12 дней. Вылет из Ростова-на-Дону назначен на 22.00. Прилет в международный аэропорт Пунта-Кана — на 04.00 по местному времени, — уточнили в Платове.
В Платове отметили, что это первый за всю историю ростовской авиации трансатлантический рейс из Ростова.
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