Росстат рассказал о вдвое большем количестве жертв коронавируса, чем насчитали на Дону

Росстат насчитал в два раза большее количество жертв, чем по официальным данным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе аналитики выявили вдвое большее количество жертв, чем фигурировало в официальных данных. Речь идет о данных за август 2021 года.

Статисты уверяют, что от опасного вируса в регионе скончались 1 643 местных жителя. А в статистике, представленной региональным оперативным штабом, речь только 766 унесенных коронавирусом жизнях.

Кроме того, стоит отметить, что именно в августе был обновлен рекорд по смертности. Ранее самые большие цифры были зафиксированы в январе, тогда было насчитано 923 летальных исхода.

А за все время буйства новой коронавирусной инфекции, по данным Росстата, ковид унес жизни 8 352 дончан. Региональный оперативный штаб на тот момент сообщал о 5 988 жертвах смертельно опасной инфекции.

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