По-осеннему нарядная иномарка привлекла внимание ростовчан

В Ростове автовладелец со вкусом украсил автомобиль осенними листьями. Фото: "Это Ростов"

В Ростове припаркованная в одном из местных дворов по-осеннему нарядная иномарка привлекла внимание местных жителей. О необычной машине горожане рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Ростовчане выложили снимок, на котором был запечатлен серый автомобиль марки Hyundai Accent. А на его антенне для радио красовалась гирлянда из восьми желтых кленовых листьев. Выглядела композиция довольно по-осеннему, чем и привлекла внимание других горожан. Правда, радио при наличии такого украшения вряд ли будет работать качественно.

Пользователи оказались в восторге от внешнего вида авто и написали об этом в комментариях под опубликованным снимком.

"Очень нарядно", "Пойду тоже так сделаю!", "Будет зима, мишурой украсят свою антенну, если не разложат нигде Акцента", - написали свое мнение местные жители.

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Ошибку заметили жители города.