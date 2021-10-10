Пожар в Ростовской области уничтожил сеновал в сто квадратных метров

В Ростовской области загорелся сеновал. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области вспыхнувший пожар уничтожил большой сеновал.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, в селе Карпо-Николаевка Мяниковского района. На улице Ростовской около половины четвертого утра вспыхнул крупный сеновал. Очевидцы, заметившие пламя, вызвали к месту происшествия бригаду спасателей.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 100 квадратных метров помещения - горело сложенное в тюки сено. Возгорание было локализовано в 03:42, а полностью пламя удалось потушить к 03:50.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной, в ближайшее время ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пламенем было охвачено 78 квадратных метров.