"Мисс Россия" в откровенном наряде посетовала на слишком короткие выходные

Татьяна Котова призналась в нехватке времени на жизненные соблазны. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова порадовала своих подписчиков новым эротичным снимком. Фотографию она опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Девушка снова надела свой любимый откровенный наряд - ярко-красное боди, элегантно подчеркивающее ее выдающуюся грудь и открывающее нежную спину. На фото Татьяна Котова устремила свой томный взгляд вдаль, а руки запустила в волосы, отбросив их на выгнутую спину. Красотка сидела на белоснежном ворсистом ковре, а на заднем фоне виднелось круглое панорамное окно.

- Как много жизненных соблазнов, а выходных всего чуть-чуть… - написала под снимком Татьяна.

Подписчики не смогли устоять перед очередным соблазнительным образом и завалили ростовчанку комплиментами.

"Ты очень красивая", "Секси", "Фигурка - огонь!", "Ох уж этот красный цвет...", "Идеал красоты", "Просто богиня", "Фото как всегда согревающее в наши осенние дни, а про выходные у всех так, никогда не хватает", - высказали свое мнение поклонники Татьяны Котовой.

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