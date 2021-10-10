Уроженец Таганрога Рома Зверь опубликовал эффектное фото в темном переулке

Таганрожец Рома Зверь шокировалподписчиков эффектной позой. Фото: аккаунт Ромы Зверя в Инстаграм

Солист известной рок-группы "Звери" опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм эффектный стоп-кадр. Подписчики сказали, что на нем он выглядит настоящим волшебником.

Снимок был сделан в каком-то темном переулке, поэтому здесь удалось различить силуэт известного певца на фоне коричневой многоэтажки. Рома был запечатлен в прыжке с поджатыми ногами и развевающимся сзади открытым пальто тоже коричневого цвета. В тексте под фото музыкант решил не писать никаких философских высказываний и своих мыслей, а лишь сказал спасибо сделавшему снимок фотографу.

Подписчики были заворожены эффектным снимком на страничке Ромы Зверя и принялись активно его комментировать.

"Я бы назвала это фото "Волшебник". Не знаю, почему, просто так чувствую", "Как супергерой", "Очень крутой кадр", "Шикарно так завис", "Метлы не хватает", "Этому городу нужен новый герой", - высказались подписчики Романа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Ургант и Рома Зверь из Таганрога спели дуэтом песню «Лето».

Выпуск программы «Вечерний Ургант» перед летними каникулами завершился нетривильно.