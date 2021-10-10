Очередной лжесотрудник банка лишил ростовчанина 390 тысяч рублей

Телефонный мошенник разорил ростовчанина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местный житель лишился почти 400 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера, голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сказал, что в данный момент кто-то пытается похитить деньги с его счета. Потерпевший заверил мошенника в том, что никаких транзакций в ближайшее время не совершал. Злоумышленник в свою очередь предложил обезопасить деньги от нелегальных списаний и попросил продиктовать все данные банковской карты и секретны код из смс. Как только все было сделано, со счета ростовчанина списалось 390 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.