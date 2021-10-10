Атмосферным осенним фото порадовала подписчиков Полина Диброва

Полина Диброва похвасталась осенним букетом. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Поолина Диброва продемонстрировала своим подписчикам новый осенний образ. Девушка успела сделать снимок в один из редких теплых октябрьских дней. Фотографию жена известного телеведущего опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

Полина была запечатлена на небольшом мостике вблизи какого-то пруда. Красотка была одета в кожаную куртку и накрыта поверх нее красно-черным клетчатым пледом. Из-под рукавов куртки виднелись рукава белоснежного свитера. Диброва держала в руке букет из желтых кленовых листьев, прислонив его к лицу.

- Плюс один тёплый денёк в копилку, а тем временем я начинаю думать о декабре и Новом годе. Вот только был понедельник, уже воскресенье… Завтра понедельник и опять воскресенье… У кого так же? - поинтересовалась Полина Диброва.

Многие из подписчиков согласились с девушкой, заметив, что выходные действительно пролетают очень быстро и незаметно.

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