Погода в Ростове-на-Дону на 11 октября 2021: каким будет начало недели

В городе будет тепло. Фото: Андрей АБРАМОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 октября 2021: прогзноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать в понедельник.

Температура составит +16 — 18 градусов. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Дождя не будет и в других городах Ростовской области. Температура по региону — около +11 — 16 градусов, по югу — до +19. Скорость ветра может достигать 15 — 17 метров в секунду.