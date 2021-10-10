На трассе под Ростовом фура сбила 15-летнего мальчика

На трассе под Ростовом грузовик насмерть сбил подростка. Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около шести часов вечера на 145 км трассы «Элиста - Зимовники». По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo sh 12 ехал из Элисты в Ростов и сбил 15-летнего мальчика, который шел по обочине дороги навстречу движению.

В результате аварии ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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