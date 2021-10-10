Ростовчанка Виктория Лопырева представила один из символов России на выставке в Дубае

Ростовчанка Виктория Лопырева блеснула своим патриотизмом в Дубае. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстагарм

Ростовчанка Виктория Лопырева вновь порадовало своих подписчиков новым коротеньким но информативным видео. Запись она опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Эффектная блондинка предстала перед подписчиками в белоснежном платье и серебристых босоножках, держа в руках своеобразную хрустальную матрешку. Это был один из экспонатов проходящей в Дубае выставки, на которой Виктория является одним их почетных гостей.

- Матрешка - символ России и я рада представлять нашу страну в Дубае, - написала в тексе под видео Виктория Лопырева.

Подписчики Вики в комментариях, разумеется, отметили шикарность ее внешнего вида, но от их взгляда не ускользнул и ее патриотизм, за который она получила отдельную похвалу.

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