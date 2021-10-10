О диете для беременных поведала жена известного футболиста Анастасия Костенко

Анастасия Костенко рассказала о правильном питании при беременности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в ожидании третьего ребенка рассказала о правильном питании при беременности и как, будучи в положении, не набрать лишние килограммы. Об этом она поведала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Девушка предстала на фото в крайне экстравагантном внешнем виде. На ней был надет серебристый боди со стразами, а на руках бледно-розовые пышные рукава из фатина. Но в этот раз привлечь подписчиков должен был не новый образ Анастасии, а текст под фото, в котором она рассказала, как следует питаться при беременности.

Настя уверяет, что не нужно есть все подряд, будто ты ешь за двоих, также не стоит и пить слишком много воды, так как это только поможет набрать вес, но уж никак его не сбросит. Девушка также предостерегла от БАДов и лекарств для похудения, а посоветовала питаться правильной пищей, в которой много витаминов.

Подписчики подчеркнули правоту Костенко и поблагодарили за умные мысли, которые она "несет в массы".

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