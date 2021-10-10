Пожилую дончанку двое суток не могут найти в Ростовской области

В Ростовской области ищут пропавшую женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области двое суток ищут пропавшую женщину.

59-летняя Людмила Юрьевна Воронова без вести пропала еще 8 октября. Она вышла из дома в городе Таганроге и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени на связь с родственниками так ни разу и не вышла. Отчаявшиеся родные обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост пропавшей около 173 сантиметров, она плотного телосложения и имеет светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения она была одета в темно-зеленую мужскую куртку, черное трико и черные ботинки. С собой у нее имеются документы на ее имя.

- Помогите найти человека! Она может находиться в вашем районе и нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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