Вандалы разгромили 22 фонаря на площади Советов

В Ростове вандалы побили фонари в центре города. Фото: "Ростов Главный"

В донской столице от рук вандалов пострадали 22 фонаря в центре Ростова. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Ни одного целого фонаря на ограде правительства Ростовской области. Их там 22, я заснял 11 по Большой Садовой от Ворошиловского к Соколова, - написал ростовчанин, приложив снимки всех поврежденных в той или иной степени светильников.

Пользователи в комментариях отметили, что у какой-то части населения просто непереносимость всего прекрасного. Именно эти люди все разрисовывают, ломают, бьют и уродуют.

"Тоже самое будет и с новыми "умными остановками" и с уличными новыми туалетами!", "Как всегда все разломали...", "Как же вы не уважаете город, в котором живёте! Тупые малолетки, воспитанные социальной сетью, где фотографируют еду и тому подобное. Плюс воспитание...", - высказали свое мнение подписчики сообщества.

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