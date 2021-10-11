Актер Сергей Жигунов побывал на ланче со своим питомцем

Актер Сергей Жигунов побывал в кафе со своим питомцем. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм

Ростовчанин Сергей Жигунов поделился милой фотографией со своим питомцем. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм

На фото актер был запечатлен со своим четвероногим другом - белоснежным псом Степой. Они сидели в одном из ресторанов. Животное, поставив лапу на руку хозяина и жалобно глядя на него, похоже, требовало выдать ему какой-то деликатес. В тексте под фото сам актер даже уточнил, какой именно.

- «Точно будешь селёдку под шубой?» - подписал снимок Сергей Жигунов.

Подписчики в комментариях искренне умилились запечатленной сцене.

"Отличное фото,Сергей Викторович!Стёпка артистичен и идет по стопам папы!", "Любит папу...", "Какой кадр! Фотографу респект! Жаль, Степка не умеет фотографировать. Он бы Жигуновых вместе наснимал...", "Симпатичный малыш!", "Глаза в глаза. Вот это любовь!" - высказались подписчики Сергея Жигунова.

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