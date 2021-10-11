С этого понедельника дневная температура воздуха начнет подниматься Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 11 октября, в Ростове потеплеет до +18 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

При этом, в течение дня в донской столице обещают переменную облачность. Ветер будет восточным, около 5 метров в секунду. К слову, с этого понедельника дневная температура воздуха начнет подниматься, и уже в середине недели прогнозируют около +20 градусов.

По ночам будет сравнительно прохладно. С понедельника на вторник - с 11 на 12 октября - ожидается в районе +7 градусов. После этого в ближайшие двое суток столбики термометров поднимутся до +10-12 градусов, а потом снова снизятся до +7-8 градусов.

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