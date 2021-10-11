3,3 млрд рублей планируют потратить на ремонт моста в Каменске-Шахтинском

Мост признали аварийным в 2019 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструкцию моста через Северский Донец в Каменске-Шахтинском планируют потратить 3,3 млрд рублей. Эту сумму одобрил совет директоров «Автодора», со ссылкой на пресс-службу госкомпании сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, все работы на объекте должны завершить до 10 декабря 2023 года. Проект уже утвердила Главгосэкспертиза.

Известно, что мост через реку треснул в 2019 году. После этого его признали аварийным. Для капитального обновления тогда перекрыли правую часть путепровода, а рядом возвели временную временную переправу, потом построили временный мост.

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