Заболеваемость COVID-19 в Ростовской области увеличилась до 540 в сутки

В лабораториях региона за 24 часа провели 15310 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области подтвердили 540 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3438. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили власти.

Новых заболевших обнаружили в 55 городах и районах региона. Больше всего в Ростове - 175. На втором месте находятся Новочеркасск и город Шахты, там по 17 заболевших, в Волгодонске - 16, в Новошахтинске и Таганроге - по 15, в Азове и Каменске-Шахтинском - по 14.

11 случаев обнаружили в Батайске, по 10 в городе Гуково и Донецке, 9 - в городе Зверево, 8 - в Сальском районе, по 7 - в Азовском, Зерноградском, Зимовниковском, Морозовском, Орловском, Аксайском и Октябрьском районах.

По 2 положительных теста подтвердили в Дубовском и Усть-Донецком районах, по 1 - в Белокалитвинском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4595 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 355.

Зарегистрировали за сутки еще 27 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 58, 59, 64, 65, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85 лет и 9 мужчин 51, 58, 61, 64, 69, 80, 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 7121 человека. Выздоровели за этот же период 123748 человек.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 15310 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 350,39.

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