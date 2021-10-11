В Ростовской области к утру 11 октября умерли еще 27 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах получают 4595 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области зарегистрировали смерть еще 27 пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 11 октября, опубликовали на сайте регионального правительства.

Медики не смогли спасти 18 женщин от 58 до 85 лет и 9 мужчин от 51 до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с новой инфекцией с начала пандемии умер 7121 человек.

Лечение в стационарах получают 4595 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 355.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболеваемость COVID-19 в Ростовской области увеличилась до 540 в сутки

Регион снова обновил свой антирекорд по числу новых случаев (подробности)