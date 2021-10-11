В Ростове спустя 23 года запустили троллейбусный маршрут на Военвед

Пока на линии будут работать три троллейбуса большого класса. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 11 октября, в Ростове спустя 23 года снова запустили троллейбусный маршрут на Военвед. Он соединит Центральный рынок и Стройгородок, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Составы по новому направлению должны курсировать с 5.30 утра до 22.30 вечера. Пассажиров будут перевозить в двухсменном режиме на троллейбусах «Горожанин». Эти машины пустят по маршрутной сети между площадью 2-ой Пятилетки и Центральным рынком, остальной путь транспорт будет преодолевать автономно.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что пока планируют использовать три троллейбуса большого класса, но до конца года количество составов собираются увеличить.

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