Василий Голубев пообщался с экоактивистами о застройке на Левом берегу в Ростове

Глава региона поручил Минстрою и администрации города все повторно проверить Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Василий Голубев лично пообщался с экоактивисткой Дарьей Кармановой на тему застройки рощи на Левом берегу Дона в Ростове. Ранее защитники окружающей среды попросили власти запретить возведение нового ЖК, «который угрожает зоне природного отдыха».

О состоявшейся телефонной беседе «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе донского правительства. Известно, что глава региона позвонил экозащитнице, обсудил ситуацию, а также рассказал, что поручил Минстрою и администрации города повторно все проверить и разобраться с вопросом.

Ранее активисты собрали более 1,5 тысяч подписей под петицией против строительства в районе залива Ковш. По мнению экспертов, новая инфраструктура «может окончательно изуродовать панораму, открывающуюся с правого берега, и бесповоротно уничтожить зону природного отдыха».

На это заявление уже ответили городские власти. Всех жителей и гостей донской столицы заверили, что после всех работ недостатка в зеленых насаждениях не будет. В целом на участке деревья и кустарники должны занять площадь в 21 тысячу квадратных метров.

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