Пятеро заключенных дончан подверглись жестоким пыткам в ОТБ-1 Саратовской

Пятеро заключенных из Ростовской области подверглись пыткам в ОТБ-1 Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове пятеро заключенных донской колонии подверглись жестоким пыткам. Об этом сообщил портал "Гулагу.нет", который занимается проблемами в российских тюрьмах.

В сети появилась информации о жестоких пытках и насилии. Согласно опубликованным сведения, к таким методам прибегали в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Сотрудники портала расшифровали часть видеозаписей, но уже по этой части можно сказать, что жестокие пытки были применены к пятерым заключенным из Ростовской области.

В роликах отчетливо видны эпизоды пыток, как физического, так и психологического характера.

- Эти унижения - часть спецоперации по "ломке" ростовских зон, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что портал, на котором появились видеозаписи пыток был заблокирован в России.

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