В Ростовской области из поезда украли 30 аккумуляторов

Полиция задержала подозреваемых в краже аккумуляторов в пункте приема цветного металла. Фото: предоставлено транспортной полицией

В Ростовской области, в Батайске, задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они украли из отсека пассажирского вагона 30 аккумуляторов. Об этом сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

Как выяснили полицейские, мужчины работали в железнодорожной организации. Поэтому проникнуть в вагон и вытащить детали из цветного лома не составило труда.

Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Похищенные детали мужчины вывезли в пункт приема металлолома, где и были задержаны полицейскими.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса. При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла.

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