Эпидпорог по гриппу в Ростовской области превысил 36%

Болеют в основном жители региона от 15 лет и старше
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу. Болеют в основном жители региона от 15 лет и старше. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
- Сегодня профилактика гриппа стоит на особом контроле. На 40 неделе превышение эпидпорога в целом по области составило 36%. На фоне других регионов страны это невысокое повышение, однако такая картина у нас сохраняется уже не первую неделею, - отметил Евгений Ковалев.
Главный санврач региона предположил, что «это может быть связано с тем, что люди сейчас из-за настороженности более активно обращаются за медпомощью». При этом, по словам Евгения Ковалева, в этой же группе иногда встречаются просто легко протекающие или не подтвержденные случаи COVID-19.
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Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев (подробности)