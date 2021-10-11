Главе минпрома Ростовской области Андрею Савельеву поручено не допустить перебоев с поставкой кислорода в больницы

Андрей Савельев рассказал, что предприятие перед уходом на двухнедельный перерыв должно выработать кислород с запасом. Фото: сайт правительства РО

Глава министерства промышленности Ростовской области Андрей Савельев получил поручение от губернатора не допустить перебоев с поставками кислорода в больницы региона. В течение двух недель в ноябре в Ростовской области ожидается отсутствие поставки кислорода от одного из поставщиков. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября, во время заседания областного штаба по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- Получили письмо от Минпрома: один из поставщиков закрывается на регламетные работы на срок две недели. Просим провести работу с компанией, чтобы на предприятии справились с этой задачей за неделю, - обратился к губернатору министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. - Наших запасов хватает на 10 дней.

Василий Голубев призвал министра промышленности региона Андрея Савельева взять вопрос под личный контроль.

- Тема обсуждалась еще в августе, и тогда предприятие по нашей просьбе сроки перенесло. В преддверии зимы нужно регламентные работы осуществить. Планируют провести в ноябре. Срок - 2 недели. Мы попросили ужаться до одной недели и создать резерв, - рассказал Андрей Савельвев.

- Ситуация нестандартная и требует нестандартных решений, - обратился глава региона к министру. - Просчитайте все до мелочей. Сбои в поставках недопустимы. Лично предупреждаю.

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