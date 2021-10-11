Коронавирус нашли на подоконнике кассы Главного автовокзала Ростова

Находясь в общественном месте, нужно быть на чеку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что многие жители региона не слишком ответственно относятся к своему здоровью. В частности, он поведал о проведении рейдов в общественном транспорте. По наблюдениям главного санитарного врача, у людей при себе есть маска, вот только в карманах.

- Остается крайне острая проблема - соблюдение масочного режима в общественном транспорте, - рассказал Евгений Владимирович. – Вместе с тем, за неделю мы проводили рейды с полицией и представителями минтранспорта, и как показала практика – маска есть почти у всех, но почему-то нет чувства страха за собственное здоровье.

Кроме того, он подчеркнул, что на вокзалах не всегда соблюдаются антиковидные меры.

- На вокзалах все также не соблюдаются санитарные меры – это в таких городах как Шахты, Ростов, Волгодонск, - заявил он. - Так, 4 октября с подоконника кассы в смыве на главном автовокзале обнаружен коронавирус. Сейчас выписываем предписание. Это свидетельствует о нарушении дезинфекционного режима на этом объекте. Материалы в суд передавали неоднократно.