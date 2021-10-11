Выбираем самую дружную, веселую и счастливую семью в Ростовской области!

Фото: freepik.com

Редакция «Комсомольской правды» и медицинский центр «Семья» объявляют о старте нового фотоконкурса – «Мы – Семья!». Мы ждем от участников трогательные, смешные, добрые, романтичные, необычные, яркие и позитивные семейные кадры.

Вы можете прислать фото с совместной фотосессии, больших или маленьких праздников, поездки на море или пикника на берегу Дона, с прогулки или спортивных соревнований, семейных посиделок или долгожданной встречи родственников. Главное – фото должно быть позитивным, интересным, чтобы сразу стало ясно – ваша семья дружная, веселая, энергичная!

Делитесь позитивом и присылайте такие фотографии на наш конкурс!

Условия конкурса и форма загрузки по ССЫЛКЕ.