95% пациентов ковидных госпиталей Ростовской области не вакцинированы

Среди больных в госпиталях лишь 5% - те, кто вакцинирован Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидных госпиталях Ростовской области лишь 5% пациентов прошли вакцинацию, а 95% - не вакцинированы от коронавируса. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев во время заседания областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- У нас первый компонент вакцины получили 1,6 миллиона человек, а вторй — 1,5 миллиона. За последние две недели снизился темп вакцинации. В некоторых территориях отмечается рост, и поэтому мы держимся на 13-м месте в стране, но темпы нужно наращивать, - говорит глава донского минздрава. - На данный момент вакцинация — единственно, что позволяет нам справляться с инфекцией. Сейчас 95% пациентов ковидных госпиталей — невакцинированные.

Губернатор Василий Голубев поручил Министерству здравоохранения и главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении.

- Продолжайте оценивать не количество вакцинированных, а динамику роста. Я не случайно ввел этот показатель: у некоторых эта динамика стоит на месте, и Минздрав должен реагировать, - обратился к участникам заседания Василий Юрьевич. - Есть муниципалитеты, где органы управления не нашли удобных для населения решений.

Также глава региона рекомендовал руководителям муниципалитетов начинать рабочий день с просмотра динамики роста вакцинации, чтобы иметь почву для принятия решений.

Напомним, всего в регионе работают 353 пункта вакцинации от коронавируса, в том числе мобильные пункты.

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