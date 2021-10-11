Из-за замены трубопровода без воды останутся жители Военведа

В Ростове Военвед на 10 часов останется без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за замены трубопровода без воды вынуждены будут сидеть жители почти всего микрорайона Военвед. Работы проведут на улице Тимошенко, 9. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского "Воодоканала".

Таким образом с 9 до 19 часов 13 октября водоснабжение будет приостановлено на ул. Тимошенко 1-27, ул. Дебальцевской 1-51, ул. Таганрогской 111-157, ул. Авиамоторной 9-32, ул. Оганова от ул. Тимошенко 9-32, по ул. Оганова от ул. Тимошенко до ул. Особенной. А также в СНТ «Мир», СНТ «За дружбу», СНТ «Спутник», СНТ «Октябрь», СНТ «Братство» и воинских частях.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям Ростова-на-Дону, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько улиц Ростова оставили без воды, отключения проведут также 5 октября.

Перекрыть доступ ресурса решили из-за ремонтных работ.