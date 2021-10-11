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Общество11 октября 2021 17:39

Жилые дома Новочеркасска начнут отапливать с 15 октября

Сейчас в городе к теплу подключают социальные объекты
Ангелина СКИБА
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Досрочного начала отопительного сезона ждать не стоит, синоптики обещают теплую погоду

Досрочного начала отопительного сезона ждать не стоит, синоптики обещают теплую погоду

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жилые дома Новочеркасска начнут отапливать с 15 октября. При этом сейчас тепло по батареям уже пустили в 33 из 47 соцобъектах, это школы, детсады и больницы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Социальные объекты, которые подключили в первую очередь, ранее подавали заявку. По остальным адресам также ведется работа по подаче тепла, особенное внимание уделяют медицинским учреждениям.

- Даже если руководство той или иной больницы не обращалось с просьбой о ранней подаче тепла, ситуация, в которой пациенты стационара круглосуточно замерзают, недопустима, - подчеркнул глава администрации Юрий Лысенко.

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Подготовка к отопительному периоду уже полностью завершена (подробности)