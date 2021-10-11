В Ростовской области COVID-19 выявили в 49 детских садах

Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях остается стабильной Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области коронавирус выявили в 49 детских садах. Из-за этого сейчас частично не работают 59 групп. Также инфекцию обнаружили в ряде школ, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Сейчас из-за COVID-19 частично не работают 59 групп в 49 детсадах, а также 244 класса в 112 школах. Полностью закрыта школа в Дубовском районе, - прокомментировал Евгений Ковалев.

При этом, по данным Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях остается стабильной. Например, число классов на дистанционном обучении к этому моменту, наоборот, сократилось.

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