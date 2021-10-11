В Ростовской области водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой

В Ростовской области мопедист пострадал в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, случилась авария, в которой пострадал водитель мопеда.

Инцидент произошел в понедельник, 11 октября, около часа дня в городе Зверево. По предварительным данным, 27-летний водитель Opel Astra ехал по улице Советской и в районе дома № 2С не уступил движение мопеду Suber под управлением 49-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Его доставили в больницу прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. Пока о его состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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