В Ростове за неделю выявили 143 нарушителя масочного режима в транспорте

В Ростове продолжаются масочные рейды. Фото: администрация Ростова

В Ростове провели ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За минувшую неделю мониторинговыми группами были проинспектированы 2 550 единиц общественного транспорта. По итогам рейдов было выявлено 143 нарушителя, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Отметим, что 142 нарушителя из общего числа являлись пассажирами и один - водителем.

- По данным групп мониторинга автотранспортных предприятий, которые самостоятельно контролируют соблюдение санитарных норм водительским составом, за прошедшую неделю проверено 2 666 единиц подвижного состава, вынесено 14 дисциплинарных взысканий в отношении водителей, - говорится в тексте сообщения.

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