Приятель дончанки похитил у нее из кошелька все деньги и сбежал

В Ростовской области дончанку обчистил ее приятель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области местную жительницу обчистил ее приятель.

Женщина обратилась в азовский отдел полиции и сообщила, что ее знакомый, который пришел в гости, похитил у нее из кошелька деньги в тот момент, когда она вышла из комнаты и поспешил скрыться с места преступления.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им действительно оказался 28-летний друг дончанки. Мужчина свою вину отрицать не стал и признался, что он действительно взял деньги, пока хозяйка отлучилась, а затем просто ушел из квартиры. Всю похищенную сумму, а именно 25 тысяч рублей, он успел истратить на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемого уже задержали.