Без телевизора и приставки оставил своего приятеля рецидивист из Новочеркасска

В Ростовской области рецидивист обокрал друга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области рецидивист обчистил своего товарища.

Оперативники выяснили, что 32-летний житель Новочеркасска пришел в гости к своему другу. Там он воспользовался невнимательностью приятеля, вышел на балкон и украл оттуда телевизор и игровую приставку общей стоимостью 36 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Правоохранителям удалось вернуть владельцу только телевизор. Приставку злоумышленник успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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