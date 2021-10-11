В Ростове осудили председателя УК за смерть ребенка

В Ростове председателя УК приговорили к тюремному сроку за гибель ребенка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице председателя управляющей компании осудили за гибель ребенка на детской площадке. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В суде установили, что около многоэтажки на улице Таганрогской был неисправен столб электрического фонаря. Маленький мальчик во время прогулки на детской площадке дотронулся до него и был убит разрядом тока.
- Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.
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