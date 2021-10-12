Теплый и дождливый день ждет ростовчан

В Ростове будет тепло и облачно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донскую столицу пришло кратковременное потепление. Об этом сообщили в донском Гидрометцентре.

Синоптики уверяют, что 12 октября, во вторник за окном будет стоять облачная погода с прояснениями. В дневные часы вероятность дождя крайне мала, но уже вечером пройдет небольшой дождь, поэтому тем, кто планирует поздно вернуться домой, стоит прихватить с собой зонтик.

Ветер будет дуть с востока, а затем сменится на юго-восточный. Скорость его будет достигать 6-11 метров в секунду. Вовремя дождя порывы могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +19 градусов.

Местами в центральных районах и Приазовье высокая пожароопасность.

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