В Ростовской области выгорело сельское почтовое отделение

На месте происшествия работали 7 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

В селе Прохоровка Ростовской области потушили пожар в почтовом отделении. Всего выгорело 70 квадратных метров здания. О ЧП сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ведомстве отметили, что само возгорание произошло вечером 11 октября на улице Центральной. Звонок в экстренные службы поступил в 16.41, в 17 часов локализовали горение, а еще через 10 минут огонь полностью ликвидировали. На месте работали 7 человек, они использовали 2 единицы техники.

Пострадавших нет. Случившееся также прокомментировали в пресс-службе «Почты России».

- Во время пожара в почтовом отделении никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины и размер ущерба. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику. Об адресе временного размещения почтового отделения сообщим дополнительно. До этого момента все почтовые услуги будут предоставлять на дому,- пояснили в пресс-службе «Почты России».

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