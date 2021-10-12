Это уже не первый подобный случай в донской столице. Фото: соцсети

В Ростове после падения с высоты насмерть разбился молодой мужчина. Об этом сообщили очевидцы, также фото с места происшествия уже опубликовали в социальных сетях.

Предварительно, несчастье произошло на территории жилого комплекса «Звездный». Сейчас правоохранители выясняют ситуацию.

Это уже не первый подобный случай в донской столице. Ранее на Зорге погиб студент Южного федерального университета, а на Пацаева с высоты на машину упал мужчина.

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