Это уже не первый подобный случай в донской столице. Фото: соцсети
В Ростове после падения с высоты насмерть разбился молодой мужчина. Об этом сообщили очевидцы, также фото с места происшествия уже опубликовали в социальных сетях.
Предварительно, несчастье произошло на территории жилого комплекса «Звездный». Сейчас правоохранители выясняют ситуацию.
Это уже не первый подобный случай в донской столице. Ранее на Зорге погиб студент Южного федерального университета, а на Пацаева с высоты на машину упал мужчина.
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