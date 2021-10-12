В Ростовской области к утру 12 октября выявили 534 случая COVID-19

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 2513 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили еще 534 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3450. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 177. На втором месте находятся Шахты и Таганрог, там по 17 заболевших, в Волгодонске и Новочеркасске по 16, в Новошахтинске - 15, в Азове и Каменске-Шахтинском по 14, по 9 случаев в Батайске и городе Гуково.

По 8 - в Донецке и Звереве, по 7 - в Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском, Кагальницком, Морозовском и Сальском районах. По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Куйбышевском и Усть-Донецком районах, по 1 - в Белокалитвинском, Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4612 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 368.

Зарегистрировали за сутки еще 30 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 44, 47, 48, 55, 57, 60, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 80, 83, 91 года и 10 мужчин 64, 66, 69, 72, 73, 76, 78, 81, 82, 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии не смогли спасти 7151 жителя Ростовской области.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 2513 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 348,89.

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При этом строгую самоизоляцию вводить пока не собираются (подробности)