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Происшествия12 октября 2021 12:12

Еще 20 женщин и 10 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

Всего с начала пандемии не смогли спасти 7151 жителя региона
Ангелина СКИБА
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Лечение в стационарах получают 4612 человек

Лечение в стационарах получают 4612 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 30 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, умерли еще 20 женщин от 44 лет до 91 года и 10 мужчин от 64 до 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 7151 жителя региона.

Лечение в стационарах получают 4612 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 368.

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