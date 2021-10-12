Еще 20 женщин и 10 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4612 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 30 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, умерли еще 20 женщин от 44 лет до 91 года и 10 мужчин от 64 до 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 7151 жителя региона.

Лечение в стационарах получают 4612 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 368.

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