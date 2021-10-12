В центре Ростова от граффити начали очищать фонтан «Львы»

Скульптурный комплекс - объект культурного наследия. Фото: пресс-служба администрации Ростова
В Ростове на площади Советов от въевшихся граффити начали очищать фонтан с двумя львами. При этом сразу убрать росписи вандалов оказалось не так просто, сообщили в администрации города.
- То, что удастся устранить оперативно, сотрут. Но есть надписи, которые не убираются химическим путем, они въелись в гранит. Дальше будут искать способ, как ликвидировать их. По фонарям район написал заявление в полицию. Освещение восстановят, - прокомментировали власти.
Скульптурный комплекс «Львы» - объект культурного наследия. За его загрязнение нарушителям грозит уголовная статья. Хулиганов могут оштрафовать, отправить в тюрьму или на принудительные работы.
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