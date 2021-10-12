В Ростове уже почти 590 тысяч человек привились от COVID-19

Ревакцинировались более 9 тысяч ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове уже около 590 тысяч человек привились от COVID-19, ревакцинировались более 9 тысяч человек. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что сейчас в городе для людей доступно 90 тысяч доз вакцины. В наличии имеются препараты «Спутник V» и «Спутник лайт».

По состоянию на 12 октября, за сутки в донской столице выявили еще 177 новых случаев инфекции, умерли 5 человек. В стационарах сейчас находятся 1728 пациентов, большинство - 528 человек - в больнице имени Семашко.

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При этом строгую самоизоляцию вводить пока не собираются (подробности)