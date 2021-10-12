На Пушкинской и Горького в Ростове продлили ограничение проезда

Ограничение действует на трех улицах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 15 апреля на двух центральных улицах Ростова продлили ограничения на проезд транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, предупредительные знаки и специальные ограждения пока не уберут в створе Пушкинской, 97. Там еще ведут строительные работы. Также из-за взъезда и выезда техники перегородят улицу Максима Горького в районе дома №98.

Кроме того, до 30 декабря 2021 года продлили ограничение на 2-ой Краснодарской между домами №129/1 и 145/3. На этой территории сейчас ведут капремонт водопроводной сети.

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