Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 14:22

На Пушкинской и Горького в Ростове продлили ограничение проезда

Предупредительные знаки и специальные ограждения не уберут до 15 апреля
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение действует на трех улицах

Ограничение действует на трех улицах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 15 апреля на двух центральных улицах Ростова продлили ограничения на проезд транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Так, предупредительные знаки и специальные ограждения пока не уберут в створе Пушкинской, 97. Там еще ведут строительные работы. Также из-за взъезда и выезда техники перегородят улицу Максима Горького в районе дома №98.

Кроме того, до 30 декабря 2021 года продлили ограничение на 2-ой Краснодарской между домами №129/1 и 145/3. На этой территории сейчас ведут капремонт водопроводной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нескольких улицах Ростова до 31 октября продлили ограничение проезда

Речь идет об участках на Благодатной, Мильчакова и 339-ей Стрелковой Дивизии (подробности)