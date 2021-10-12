Расходы в медицинских лабораториях ростовчане увеличили на 10%

Жители Ростовской области в сентябре потратили в медицинских лабораториях свыше 5,3 млн рублей - на 10% больше, чем год назад, при сохранении среднего чека. Аналогичная динамика зафиксирована и в аптеках, при этом в частных медицинских клиниках траты увеличились почти в 1,5 раза.

- Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией, - уверен главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин. - Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование.

Так, держатели карт ВТБ на Дону совершили за месяц в медицинских лабораториях около 2 тыс. транзакций – на уровне сентябре прошлого года, и в 7 раз больше - чем за первый осенний месяц допандемийного 2019 года. Объем трат на лабораторные тесты и анализы у ростовчан увеличился за два года в пять раз. При этом средний чек снизился за это время на 28%.

На 13% при сохранении среднего чека выросли за год траты клиентов ВТБ из донского региона в аптеках – до 61,5 млн рублей в сентябре, к допандемийным значениям показатель увеличился в два раза. Кроме того, ростовчане стали чаще, чем год назад, пользоваться услугами частных клиник: за прошедший месяц количество транзакций в них по картам ВТБ увеличились на 32% - до 11,6 тыс. операций, расходы увеличились на 43% и превысили 35 млн рублей.

В целом расходы жителей России по итогам сентября в медицинских лабораториях составили 438 млн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. При этом седьмая часть трат пришлась на ПЦР-тесты для выявления коронавируса. По данным ВТБ спрос на эту услугу вырос в 1,5 раза к 2020 году (до 76 млн рублей), а к допандемийному году - в сотни раз.