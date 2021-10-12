В Ростовской области директора школы наказали за «мертвые души»

Это дело рассматривали в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директор одной из школ Мясниковского района получила 2 года условно за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, руководитель нажилась на несуществующих работниках. Она фиктивно устроила двух специалистов и получала зарплату вместо них.

Так, в 2018 году директор «приняла на работу» местную жительницу на должности гардеробщицы и вахтерши. В этом случае предприимчивая нарушительница смогла получить более 517 тысяч рублей. А в 2021 году она присвоила 42 тысячи рублей вместо неработающего учителя.

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