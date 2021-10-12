Полностью занят сейчас только первый этаж здания. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове старый аэропорт переделали в торговый комплекс. Сейчас в здании расположились предприниматели «Атланта». Они просили новые места именно в помещении, потому что не могли предлагать товар под открытым небом.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» уже побывал в новом ТЦ и пообщался с торговцами. Некоторые из них признались, что пока не могут с полным комфортом освоиться на территории, да и посетителей еще мало - люди просто не знают, что в бывшем аэропорту теперь есть прилавки с бытовой техникой. Полностью занят сейчас только первый этаж здания, на втором пока есть пустующие места.

Торговать внутри аэропорта разрешили в течение года. Однако бизнесмены все же надеются, что этот срок в будущем продлят хотя бы на пару лет. Отмечают, что пока помещение используется, будут и деньги на его ремонт и содержание. А это значит, что следующие поколения ростовчан смогут лично увидеть монументальное строение советской эпохи.

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