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Звезды12 октября 2021 18:31

В Ростове проведут фестиваль современных польских фильмов «Висла»

Зрителям обещают показать интересные дебюты и совсем новые картины известных авторов
Ангелина СКИБА
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Фестиваль «Висла» проводят каждый год в рамках культурного обмена стран

Фестиваль «Висла» проводят каждый год в рамках культурного обмена стран

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 14 по 20 октября в Ростове проведут фестиваль современных польских фильмов «Висла». Погрузиться в мир телеискусства и лучше узнать культуру другой страны можно будет в Доме кино, рассказали в пресс-службе донского правительства.

Так, зрителям обещают показать интересные дебюты, авторские работы, а также совсем новые картины создатели, которых уже успели собрать богатую коллекцию премий.

Например, в первый день фестиваля представят пронзительную драму «Икар. Открытие Метека Коша». Жюри московского показа наградили эту ленту за лучшую мужскую роль первого плана. Это биография джазового музыканта, аранжировщика и композитора, который потерял зрение и научился заново узнавать мир через музыку.

Фестиваль «Висла» проводят каждый год в рамках культурного обмена стран. Творческие принципы и художественные приемы польской школы кинематографа находились под сильным влиянием итальянского неореализма, отголоски этого сохранились и в современных работах.

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